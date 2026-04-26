Renfe habilitarà busos entre Picamoixons i Sant Vicenç (Tarragona) per obres en la R13 des de maig

TARRAGONA 26 abr. (EUROPA PRESS) -
Renfe té previst desplegar un servei alternatiu per carretera a partir del 4 de maig i durant dos mesos entre les estacions de la Plana-Picamoixons i Sant Vicenç de Calders (Tarragona) per les obres que es duran a terme en la R13 entre Reus i la Plana, informa en un comunicat aquest diumenge.
Durant aquest període, els trens de la R13 circularan desviats per Reus fent el mateix recorregut que la R14, i prèviament al 4 de maig, Adif executarà treballs entre Reus i La Plana que afectaran als trens de les línies R14 i RT1.
Per això, la R13 entre Estació de França (Barcelona) i Sant Vicenç de Calders tindran una oferta amb el servei previst per les obres que ja s'estan duent a terme entre Sitges i Garraf.
I des de Sant Vicenç fins a Lleida, els trens realitzaran el servei habitual de la R14.
AFECTACIONS 1 I 2 DE MAIG EN R14 I RT1
Durant els dos primers dies de maig, el servei de la R14 entre Barcelona i Sant Vicenç funcionarà amb l'oferta prevista per les obres entre Sitges i Garraf, i des de Sant Vicenç fins a Lleida circularan desviats per Valls, tal com ho fa la R13.
D'altra banda, la RT1 i la connexió R14 entre Tarragona i Lleida disposarà d'un servei de bus alternatiu entre Tarragona i La Plana-Picamoixons coordinat amb la R13, que mantindrà el seu recorregut habitual.