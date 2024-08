Renfe habilita servei de bus entre Móra la Nova i Flix (Tarragona) per obres de millora d'Adif

TARRAGONA, 16 ago. (EUROPA PRESS) -

Renfe oferirà 204 serveis setmanals amb autobús entre Móra la Nova i Flix (Tarragona), amb una mitjana de 29 expedicions diàries amb 12 autobusos, amb motiu de les obres de millora en la infraestructura que executarà Adif des del 22 d'agost a l'11 de setembre (tots dos inclosos).

La interrupció ferroviària entre aquestes dues parades afectarà la línia R15 de Rodalies de Catalunya i als trens de la línia convencional que uneix Barcelona amb Saragossa i Madrid.

Les obres que es duran a terme en aquest tram consisteixen en la protecció i estabilització de talussos mitjançant la col·locació de diferents elements de reforç.

PLA ALTERNATIU

Per garantir la mobilitat dels viatgers, Renfe ha establert un pla alternatiu de transport per carretera entre les citades estacions: els trens amb origen Barcelona arribaran a Móra; des d'allí els viatgers es desplaçaran amb autobús fins a Flix i, en sentit contrari, el trajecte serà per carretera entre Flix i Tarragona i entre Flix i Móra la Nova.

Els trens amb origen o destinació Riba-roja d'Ebre (Tarragona) faran el trajecte de trasbord amb autobús des de i fins a Riba-vermella respectivament, en lloc de Flix.

Entre Móra la nova, Tarragona i Barcelona hi haurà servei habitual de trens i amb els horaris programats.