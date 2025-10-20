Renfe finalitza les obres del nou pàrquing de l'estació de Llinars del Vallès (Barcelona)

BARCELONA 20 oct. (EUROPA PRESS) -
Renfe ha enllestit les obres del nou aparcament de l'estació de Llinars del Vallès (Barcelona), informa en un comunicat conjunt amb el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible i la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat aquest dilluns.
Les obres han comptat amb un pressupost de 3,5 milions d'euros i han consistit en l'asfaltat del pàrquing, que compta amb 93 places, de les quals tres estan reservades per a persones amb mobilitat reduïda, i s'ha renovat la il·luminació per millorar la seguretat dels usuaris.
A més, s'ha disgregat el camí del pàrquing, de manera que s'han generat dos carrils sense interferir a la zona d'estacionament.