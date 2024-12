Renfe farà 1.200 viatges diaris en bus de Gavà a Barcelona del 2 al 4 de gener per obres en la via

Oferirà 58.700 places diàries i hi haurà fins a 68 trajectes per hora

BARCELONA, 27 des. (EUROPA PRESS) -

Renfe oferirà 1.200 trajectes diaris de bus, 68 cada hora, entre Gavà (Barcelona) i Barcelona del 2 al 4 de gener pel tall en el servei ferroviari per les obres d'accés a l'Aeroport de Barcelona-El Prat que realitzarà Adif, ha explicat en un comunicat aquest divendres.

Els trajectes uniran Gavà amb l'entrada de Barcelona per la Diagonal, així com les estacions intermèdies de les línies R2, R2 Nord i R2 Sud.

En concret, hi haurà un bus llançadora entre Gavà i Barcelona i un altre amb parades a Gavà, Viladecans i El Prat de Llobregat, i els viatgers que vagin a l'Aeroport ho poden fer amb metro des de l'estació del Prat de la L9.

Els serveis de les línies R13, R14, R15, R16 i R17 circularan per Vilafranca del Penedès (Barcelona), per la qual cosa hi haurà un increment en el temps de viatge de 30 minuts.

58.700 PLACES

El pla alternatiu contempla oferir fins a 58.700 places al dia en els dos recorreguts previstos --el directe i el que té parades--.

En concret, els dies 2 i 3 de gener, de 5 a 6 hores hi haurà 6 busos directes per sentit i hora; de 6 a 22 hores, 30 busos per sentit i hora; de 22 a 23 hores, 20 busos; de 23 a 24 hores, 8 busos i de 00 a 01 hores, un bus.

El dia 4, que és dissabte, hi haurà 6 busos directes per sentit i hora de 5 a 6 hores; 15 busos de 6 a 8 hores; 30 busos de 8 a 22 hores; 18 busos de 22 a 23 hores; 8 busos de 23 a 24 hores, i un bus de 00 a 01 hores.

El servei amb parades a Viladecans i El Prat de Llobregat comptarà amb 8 busos per sentit i hora durant tot l'horari els tres dies.