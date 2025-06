Renfe farà 1.138 viatges per carretera pel tall a Sant el 16 i 17 de juny

TARRAGONA 10 juny (EUROPA PRESS) -

Renfe ha establert un servei alternatiu per carretera amb 1.138 viatges el dilluns 16 de juny i el dimarts 17 per als passatgers de les línies R2 Sud i trens Regionals per les obres d'Adif a Sant Vicenç de Calders (Tarragona), informa aquest dimarts en un comunicat.

Les obres consisteixen a instal·lar nous aparells de via d'ample mixt, adequar la línia aèria de contacte a la nova configuració i incloure els nous elements al nou enclavament.

La interrupció es fa per fer les simulacions comercials entre Torredembarra i Cunit (Tarragona) amb trens que circularan sense viatgers, per garantir la fiabilitat de les noves instal·lacions.

A partir del dimecres 18 es restablirà el servei habitual i es recuperarà la parada comercial a Sant Vicenç de Calders.

Per la seva banda, l'R4 Sud recuperarà la circulació a partir de les 14 hores del dilluns 16, ja que els treballs efectuats "només necessiten simulacions que es poden fer entre les 6 i les 14 hores".