Renfe expedeix prop de 300.000 abonaments gratuïts per a Rodalies i Mitja Distància a Catalunya

BARCELONA, 12 gen. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha expedit prop de 300.000 abonaments gratuïts per viatjar a Rodalies i Mitja Distància entre l'1 de gener i el 30 d'abril a Catalunya, ha explicat en un comunicat aquest divendres.

Del total, el 81,5% són abonaments per viatjar per la xarxa de Rodalies, i el 18,5%, per a Mitja Distància, i Renfe ha venut 2.400 abonaments per a Avant amb el 50% de descompte.

L'empresa ha explicat que després que el Consell de Ministres va aprovar els abonaments gratuïts per al 2024, crearà títols multiviatge específics que tindran vigència per a cada quadrimestre de l'any.

L'empresa preveu impulsar iniciatives per evitar l'ús irregular dels abonaments en els serveis Avant, que entraran en vigor l'1 de març i que es publicaran en les pròximes setmanes.

A més a més, ha posat en marxa una campanya de conscienciació que incideix en el fet que el mal ús dels abonaments "suposa un perjudici per a la resta de ciutadans".