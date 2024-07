Renfe estudia desviar trens per Valls en el futur tall de Tarragona a Sant Vicenç (Tarragona)

TARRAGONA, 11 jul. (EUROPA PRESS) -

Renfe estudia amb Adif la capacitat de la línia de Valls per "intentar desviar el màxim de trens possible" quan es faci el tall des de Sant Vicenç de Calders (Tarragona) fins a Tarragona de setembre a març.

Així ho ha explicat el tècnic d'operacions del centre de gestió de Rodalies, Ricard Riol, en unes declaracions als mitjans aquest dijous a Barcelona sobre el tall per les obres del corredor mediterrani.

Les afectacions del tall encara s'estan estudiant, i es tracta d'"un treball tècnic llarg", ja que Rodalies comparteix la línia amb altres operadors.

Ha explicat que s'està intentant disposar del "màxim d'autocars possible" per fer el transport per carretera entre Tarragona i Sant Vicenç.

Segons Riol, serà "un dels talls més grans de la història" de Rodalies perquè afecta tots els Regionals que viatgen cap al sud de Catalunya i els que van a Lleida passant per Tarragona.