Renfe estableix un servei alternatiu de Girona a Figueres per obres el 27 i 28 de juny

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
GIRONA 19 juny (EUROPA PRESS) -
Renfe establirà un servei alternatiu per carretera de Girona a Figueres (Girona) el 27 i 28 de juny per obres d'Adif al pont ferroviari sobre el riu Ter entre Flaçà i Sant Miquel de Fluvià (Girona) i al pas inferior de l'estació de Camallera (Girona).
Els trens de la línia R11 amb origen a Barcelona arribaran a Flaçà, i també hi haurà circulació entre Figueres i Portbou (Girona), informa Renfe en un comunicat aquest divendres.
El servei alternatiu de Girona a Figueres es farà sense parades en tots dos sentits, i es programaran busos de Flaçà a Figueres que pararan a les estacions intermèdies.