Renfe estableix un preu fix de 7 euros a les places H per a persones amb discapacitat

En trens AVE, Avlo, Euromed, Intercity i AVE amb destinació a França

BARCELONA, 2 des. (EUROPA PRESS) -

El president de Renfe, Raül Blanco, ha anunciat que Renfe fixarà un preu de 7 euros per a les places H --que fan servir els clients amb cadira de rodes-- dels trens AVE, Avlo, Euromed, Intercity i AVE amb destinació a França, explica l'empresa en un comunicat aquest dilluns.

La voluntat de la companyia és "reafirmar el seu compromís amb les persones amb discapacitat", estar en línia amb les mesures proposades per afavorir la mobilitat i atendre les necessitats dels viatgers.

El 2023, Renfe va comercialitzar 104.693 places H d'Alta Velocitat i Serveis Comercials, i 119.994 dels trens de Servei Públic.

L'empresa ha recordat que disposa de la Targeta Daurada per a persones amb discapacitat i per a gent gran que permet tenir descomptes.

En concret, es rebaixa un 25% el preu dels trens AVE i Llarga Distància si es té una discapacitat igual o superior al 33% i si és superior al 66%, els acompanyants també tenen aquestes mateixes condicions.

PERSONES AMB DISCAPACITAT

Renfe ha explicat que és "una mostra més de l'aposta de la companyia per millorar la vida" de les persones amb discapacitat, com les actuacions per millorar l'accessibilitat o l'assistència a discapacitats.

"D'aquesta manera, es reforça el compromís adquirit per part de Renfe amb l'esport paralímpic", ha explicat l'empresa, que ha recordat que ha acompanyat els esportistes d'elit a preparar els Jocs Paralímpics des del 2008, any en què es va signar un acord amb el Comitè Paralímpic Espanyol.