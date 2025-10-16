Renfe estableix un pla alternatiu per les obres entre Figueres i Portbou (Girona)

GIRONA 16 oct. (EUROPA PRESS) -
Renfe ha establert un pla alternatiu de transport per carretera amb 1.026 circulacions i més de 56.400 places des del cap de setmana del 12 i 13 d'abril i diversos caps de setmana no consecutius a causa de les obres per renovar la catenària entre Figueres i Portbou (Girona), informa en un comunicat aquest dijous.
Les pròximes afectacions programades són els caps de setmana del 18 i 19 d'octubre i posteriorment de l'1 i 2, 8 i 9, 15 i 16 i 22 i 23 del novembre.
Renfe disposa de 10 busos dissabte i de 12 diumenge, que faran fins a 114 circulacions per cap de setmana, combinant un servei directe per carretera entre Figueres i Portbou, amb altres que s'aturaran a les estacions intermèdies de Vilajuïga, Llançà i Colera.