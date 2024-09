Renfe destinarà 87 busos al servei alternatiu pel tall de Roda de Berà (Tarragona)

Faran 600 expedicions diàries de l'1 d'octubre al 2 de març i hi haurà 150 persones informant els passatgers



BARCELONA, 29 set. (EUROPA PRESS) -

Renfe destinarà 87 busos al servei per carretera que oferirà per donar alternativa als passatgers per les obres del túnel de Roda de Berà (Tarragona), que tallaran la circulació ferroviària entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders (Tarragona) a partir de l'1 d'octubre i fins el 2 de març.

El tall afecta les línies R14, R15, R16, R17 i RT2, i el servei alternatiu per carretera tindrà un cost de 30 milions d'euros.

Els busos faran 600 expedicions diàries entre Sant Vicenç de Calders i diferents estacions al sud del tall, amb 30.000 places, i hi haurà 150 persones informant els passatgers del funcionament del servei alternatiu.

El dispositiu contempla que sempre hi hagi personal d'informació a tots els trens Regionals i, almenys durant els primers 15 dies, a tots els trens del tram entre Vilanova i la Geltrú (Barcelona) i Sant Vicenç, a més de les estacions.

DESTINACIONS

Tots els trens de les línies afectades iniciaran i finalitzaran el recorregut a Sant Vicenç de Calders, i en aquesta estació arribaran i sortiran busos cap a 5 destinacions diferents i en tots els casos, Renfe ha treballat amb els ajuntaments dels municipis per dissenyar la millor operativa possible.

A més, a l'estació de Sant Vicenç s'instal·laran carpes i banys per facilitar l'espera dels usuaris.

En concret, els viatgers amb origen o destinació a Tarragona tindran busos directes des de o cap a la plaça Imperial Tarraco, punt escollit per evitar col·lapsar el trànsit al voltant de l'estació i per acostar els usuaris al centre de la ciutat.

Per la seva banda, els passatgers que vulguin agafar un tren des de Tarragona cap al sud hauran de fer servir els busos que fan parada a Torredembarra i Altafulla (Tarragona) i que es dirigiran a l'estació de Tarragona.

La resta de busos faran viatges directes cap a o des de l'Hospitalet de l'Infant, Vila-seca, Cambrils i Salou-Port Aventura.

LÍNIES AFECTADES

Les línies R13 i R14 s'unificaran durant el transcurs de les obres, de manera que oferiran el servei Lleida-Barcelona passant per Valls (Tarragona), amb cinc serveis per sentit i dia, i l'R14 també servirà de llançadora entre La Plana-Picamoixons i Tarragona.

L'R15 es desviarà per la via de Valls, per la qual cosa no serà necessari fer un transbord, tot i que sí que farà una inversió de la marxa a La Plana-Picamoixons, per la qual cosa el temps de viatge s'incrementarà en 15 minuts.

L'R16 oferirà servei entre Tortosa i Tarragona i entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona, i comptarà amb busos directes entre Tarragona i l'Hospitalet de l'Infant, Cambrils i Vila-seca.

L'R17 tindrà servei entre Tarragona i Salou-Port Aventura i un bus directe entre Salou-Port Aventura i Sant Vicenç, mentre que l'RT2 no tindrà servei.