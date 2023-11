Renfe destina 7,2 milions d'euros a renovar els sistemes d'informació en estacions de Rodalies

BARCELONA, 19 nov. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha licitat el contracte per al subministrament, instal·lació i manteniment dels equipaments de sistemes d'informació en estacions de Rodalies de Catalunya per un import de 7,2 milions d'euros i un període d'implantació fins a finals del 2025.

L'actuació s'emmarca en el pla 'Transformem Rodalies' i permetrà, en primer lloc, renovar els sistemes d'informació de 31 estacions que tenen una antiguitat superior als 15 anys, informa Renfe en un comunicat aquest diumenge.

A més, permetrà renovar, a 14 estacions amb alt volum de viatgers, els sistemes per millorar la funcionalitat de la informació que s'aporta als viatgers, per exemple l'ocupació dels trens.

I, finalment, s'aprofitaran les obres de construcció i remodelació per instal·lar elements de megafonia, formats per amplificadors de veu; elements de visualització, amb teleindicadors i monitors; i equips d'intercomunició amb dispositius per permetre la comunicació de persones amb problemes auditius.

Amb aquesta actuació, la companyia continua treballant per millorar la informació als viatgers en temps real, de manera simultània i per múltiples canals de comunicació, invertint en equips amb noves prestacions tecnològiques que, a més, garanteixen la seguretat informàtica.