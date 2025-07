Renfe destina 13,2 milions a millores d'accessibilitat a l'estació de Molins de Rei (Barcelona)

BARCELONA 30 jul. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha licitat les obres de millora d'accessibilitat a l'estació de Molins de Rei (Barcelona) per 13,2 milions d'euros, informa en un comunicat aquest dimecres.

Els treballs també serviran per adequar les instal·lacions a les necessitats de mobilitat, senyalització i a l'actualització de preus, i s'incorporen actuacions complementàries com un nou edifici d'accés al costat muntanya de les vies.

D'aquesta manera, Renfe respon a una reclamació històrica dels veïns que viuen a la part nord del municipi de millorar la mobilitat.

El termini d'execució de les obres és de 16 mesos i s'engegaran nous mètodes constructius dissenyats per treballar "amb la mínima afectació possible" per als veïns i usuaris.

Per això, la majoria d'actuacions es faran en horari diürn, tot i que algunes tasques s'hauran de fer durant la nit per motius de seguretat ferroviària.