Renfe comparteix la seva proposta laboral en un estand en el Saló de l'Ocupació de Barcelona

BARCELONA 21 oct. (EUROPA PRESS) -
Renfe compartirà la seva proposta laboral amb joves que miren d'accedir al mercat laboral i persones interessades a reorientar la seva trajectòria professional a través d'un estand en el Saló de l'Ocupació.
En un comunicat aquest dimecres, la companyia ferroviària explica que a través de la seva participació en el saló té l'objectiu de "difondre la seva marca ocupadora, incrementar el nombre de candidatures a les ofertes externes d'ocupació i donar a conèixer les oportunitats professionals que ofereix".
L'estand comptarà amb professionals que informaran els visitants sobre les diferents possibilitats d'ocupació de la companyia, la feina que s'hi fa i les diferents vies d'accés, processos de selecció i perfils professionals més demandats.
També farà pública la seva oferta formativa, que inclou l'obtenció conjunta de la llicència de maquinista i el diploma que acredita els coneixements generals mínims per obtenir el certificat de maquinista.
És el tercer any que Renfe participa al saló, que se celebra des d'aquest dimecres i fins dijous al recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona.