Renfe comença la renovació de les escales mecàniques de l'estació de Vic (Barcelona)

BARCELONA 27 gen. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha començat els treballs per renovar les dues escales mecàniques de l'estació de Vic (Barcelona), per on circula la línia R3 de Rodalies, informa en un comunicat aquest dilluns.

El contracte inclou una inversió de 730.000 euros i contempla el subministrament, la instal·lació i el manteniment integral dels equipaments.

L'actuació s'emmarca en el Pla de Mesures Urgents que Renfe i la Generalitat estan desenvolupant per millorar la percepció de seguretat, la informació i l'estat dels trens i les estacions.