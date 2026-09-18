Renfe comença les obres de millora de l'estació de Fabra i Puig de Barcelona

BARCELONA 18 set. (EUROPA PRESS) -
Renfe ha iniciat les obres de millora de l'estació de Fabra i Puig de Barcelona de Rodalies, dins el pla 'A punt' per millorar l'accessibilitat, la comoditat i la seguretat dels viatgers de les estacions catalanes, informa en un comunicat aquest divendres.
Els treballs a l'estació tenen un pressupost de 382.392 euros, mentre que el programa compta amb una inversió de 4,8 milions.
Està previst fer una reforma integral del vestíbul de l'estació per modernitzar els espais, millorar l'accessibilitat i reforçar l'eficiència de les instal·lacions.
Els treballs es faran per fases per garantir en tot moment el funcionament de l'estació i la circulació dels viatgers.
Entre les actuacions previstes hi ha una nova solució anticoloms, la renovació del sostre, retirar vinils i cartells dels locals i la substitució del paviment, a més d'una reorganització integral del cablejat i les canalitzacions.