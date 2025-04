Renfe comença les obres de millora de l'estació del Clot a Barcelona

BARCELONA 2 abr. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha posat en marxa les obres de millora de l'estació del Clot, a Barcelona, que consisteixen a renovar la instal·lació elèctrica de les andanes i adequar el vestíbul, informa en un comunicat aquest dimecres.

Els treballs tenen un pressupost de 2,3 milions d'euros i serviran per substituir la il·luminació per llums LED i per reordenar els accessos al vestíbul.

D'aquesta manera s'ampliarà l'espai i es milloraran els fluxos d'entrada i sortida de l'estació, i es construirà una rampa al vestíbul per millorar-ne l'accessibilitat.