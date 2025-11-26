Actualitzat 26/11/2025 13:12

Renfe certifica tot el servei de Rodalies amb la norma ISO 14001:2015 de sostenibilitat

Archivo - Dos trens a l'estació de França
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 26 nov. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha obtingut el certificat de Gestió Ambiental d'acord amb la Norma ISO 14001:2015 per a la totalitat del servei de Rodalies, "reafirmant el seu compromís amb la sostenibilitat i la protecció del medi ambient", informa aquest dimecres en un comunicat.

Aquest reconeixement s'adhereix a la certificació de Carboni Neutre que Renfe va obtenir el 2023 per a tots els seus serveis en l'àmbit estatal, que garanteix que la circulació dels seus trens elèctrics no genera "cap tipus d'emissió".

A més, l'empresa ha renovat la certificació de gestió de qualitat ISO 9001:2015, que avala "l'excel·lència en la gestió i prestació del servei ferroviari".

Contador

Contingut patrocinat