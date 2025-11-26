Renfe certifica tot el servei de Rodalies amb la norma ISO 14001:2015 de sostenibilitat

BARCELONA 26 nov. (EUROPA PRESS) -
Renfe ha obtingut el certificat de Gestió Ambiental d'acord amb la Norma ISO 14001:2015 per a la totalitat del servei de Rodalies, "reafirmant el seu compromís amb la sostenibilitat i la protecció del medi ambient", informa aquest dimecres en un comunicat.
Aquest reconeixement s'adhereix a la certificació de Carboni Neutre que Renfe va obtenir el 2023 per a tots els seus serveis en l'àmbit estatal, que garanteix que la circulació dels seus trens elèctrics no genera "cap tipus d'emissió".
A més, l'empresa ha renovat la certificació de gestió de qualitat ISO 9001:2015, que avala "l'excel·lència en la gestió i prestació del servei ferroviari".