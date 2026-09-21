Renfe celebra la Setmana de la Mobilitat Europea de Barcelona amb portes obertes a dos centres

BARCELONA 21 set. (EUROPA PRESS) -
Renfe ha participat en la Setmana de la Mobilitat Europea de Barcelona amb una jornada de portes obertes a dos dels seus centres, amb l'objectiu que els usuaris sàpiguen de primera mà com funcionen els transports públics de la ciutat.
Així, el dissabte 19, Renfe va obrir les portes del Centre de Formació de maquinistes a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) i del Centre de Gestió de Rodalies al Clot, informa la companyia en un comunicat aquest dilluns.
Els responsables dels equipaments van ensenyar als usuaris tot el que normalment no es veu i van explicar les curiositats darrere el dia a dia del seu funcionament.