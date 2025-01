Renfe baixarà fins als 7 euros el preu d'alguns bitllets a partir del 20 de gener per les rebaixes

MADRID 11 gen. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha llançat una campanya de 'Superpreus' amb motiu de les rebaixes de gener amb tarifes amb descompte que van des dels 7 euros --que costaran alguns trajectes en Avlo-- i que inclou els trens AVE, Avlo, Alvia, Intercity, Euromed i AVE Internacional per a desplaçaments a partir del 20 de gener.

Alguns trajectes en Avlo als corredors sud, llevant i nord-est costaran a partir dels 7 euros i alguns bitllets AVE i llarga distància en trajectes com Madrid-València o Madrid-Lleó estaran disponibles a partir de 14 euros. Els bitllets per a transversals arrenquen des dels 25 euros que costen alguns València-Sevilla o els 29 de Saragossa-Màlaga, segons indica l'operadora en un comunicat aquest dissabte.

A més, els viatgers tindran a disposició bitllets Madrid-Oviedo per 18 euros, Barcelona-Bilbao per 20 euros o Madrid-Barcelona per 21 euros. Aquesta campanya també posarà a la venda bitllets des de 18 euros per viatjar entre Madrid i Zaragoza o Osca, o entre la capital i Còrdova, Sevilla, Màlaga i Granada.

Els clients podran apujar de categoria en el seu bitllet i canviar a Elige, que permet un canvi per només un euro més.