Renfe amplia la preinscripció per al XX Curs d'Aspirants a Maquinista fins al 21 de juny

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 12 juny (EUROPA PRESS) -
L'Escola Tècnica Professional de Conducció i Operacions (ETPCO) del Grup Renfe ha ampliat el termini de preinscripció fins al 21 de juny per al XX Curs d'Aspirants a Maquinista, que a Catalunya es farà al centre de formació de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).
A aquest centre s'hi incorporaran 38 dels 200 alumnes que iniciaran la formació el pròxim mes de setembre en els 11 Campus repartits per tot l'Estat, informa Renfe en un comunicat aquest divendres.
El nou curs preparatori permet obtenir de manera conjunta la llicència i el diploma oficial que acrediten la formació necessària per exercir la professió de maquinista, amb un programa que té una durada total de 1.150 hores, de les quals més de 250 corresponen a pràctiques de conducció efectiva.
Per accedir al curs cal comptar amb el títol de batxillerat o de tècnic de formació professional (o equivalents), a més d'haver complert 20 anys l'1 de setembre del 2027.
En cas que el nombre de sol·licituds superi les places disponibles, es durà a terme una prova de selecció l'11 de juliol del 2026.