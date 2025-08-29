Renfe afegeix 12.240 places als seus trens AVE i Llarga Distància per a la tornada de les vacances

BARCELONA 29 ago. (EUROPA PRESS) -
Renfe ha incrementat amb 12.240 places de reforç la seva oferta habitual dels serveis d'Alta Velocitat, Llarga Distància i AVE Internacional amb origen o destinació Catalunya amb motiu de la tornanda de les vacances d'agost.
Així, l'operador ha posat a la venda 72.884 places per viatjar des de o cap a Catalunya entre el 29 d'agost i l'1 de setembre, segons ha informat aquest divendres en un comunicat.
Des del dilluns 30 de juny al 15 de setembre, Renfe ha ofert més de 22,5 milions de places entre tots els seus trens per viatjar aquest estiu per tot el país.