Renfe i Adif suspenen "fins a nou avís" les obres a l'estació de Castelldefels (Barcelona)

BARCELONA 23 oct. (EUROPA PRESS) -
Renfe i Adif han suspès "fins a nou avís" les obres previstes a l'estació de Castelldefels (Barcelona) a finals d'aquest mes d'octubre i novembre, a més del Pla Alternatiu de Transport (PAT) per les consegüents afectacions, davant la convocatòria de vaga del Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf) el pròxim 29 d'octubre.
En un comunicat aquest divendres, Renfe explica que les obres afectaven l'R2Sud i les línies regionals del sud, amb una primera afectació el cap de setmana del 31 d'octubre i una altra entre el 14 i 20 de setembre.
Ha detallat que davant l'escenari actual de convocatòria de vaga per part del sindicat, s'ha decidit buscar noves dates i que, mentrestant, les línies que s'havien de veure afectades "continuaran oferint el servei habitual".