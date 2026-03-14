Renfe activa un pla d'informadors per les obres entre Garraf i Sitges (Barcelona)

BARCELONA, 14 març (EUROPA PRESS) -
Renfe ha activat un pla d'informació al viatger davant de les afectacions que provocaran les obres que realitzarà Adif en la infraestructura ferroviària entre Sitges i Garraf (Barcelona) que començaran aquest dilluns, segons ha informat l'operadora en un comunicat aquest dissabte.
Aquestes obres afectaran a la circulació dels trens de la línia R2 Sud de Rodalies i als Regionals del sud que transiten aquest punt, per la qual cosa Renfe desplegarà 12 auxiliars d'informació i atenció al client en les estacions del Prat de Llobregat (Barcelona) i Sant Vicenç de Calders (Tarragona), a més de cartells físics i digitals en les estacions afectades, informació en les pantalles i a la megafonia.
Els treballs es realitzaran durant tres mesos i comportaran que s'hagi de circular en via única entre Sitges i Garraf (Barcelona), i s'actuarà en un túnel, dos viaductes i un pas inferior.
CIRCULACIÓ DE TRENS
En concret, entre Barcelona i El Prat de Llobregat (Barcelona) circularan 8 trens per hora i sentit; entre Barcelona i Castelldefels (Barcelona), 6 trens; entre Barcelona i Garraf, 4 trens, i entre Barcelona i Sant Vicenç de Calders (Tarragona), 2 trens dobles.
A més, en els dies laborables, dos trens d'entrada a Barcelona al matí i dos de sortida a la tarda efectuaran el recorregut desviat per Vilafranca del Penedès (Barcelona), la qual cosa incrementarà en 40 minuts el temps total de viatge.
BUSOS
Renfe ha establert un servei especial de busos entre Sant Vicenç i El Prat per als serveis dels trens Regionals Sud.
A més, es reforçaran diverses línies de transports per carretera que uneixen Barcelona i Vilanova i la Geltrú (Barcelona) amb diverses localitats afectades, a les quals se sumaran 14.400 places respecte a l'oferta habitual.
També es crearà un nou servei de bus amb dues expedicions per sentit en les hores punta del matí i la tarda que unirà Barcelona amb Altafulla i Torredembarra (Tarragona).