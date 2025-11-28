Renfe activa un pla alternatiu els caps de setmana fins al desembre de Figueres a Portbou (Girona)

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
GIRONA 28 nov. (EUROPA PRESS) -
Renfe ha activat un pla alternatiu de transport per carretera entre Figueres i Portbou (Girona) els caps de setmana fins a finals d'any pel tall per obres de millora de l'electrificació, informa aquest divendres.
En concret, es faran 114 circulacions que sumaran 6.300 places tant aquest cap de setmana vinent com els quatre caps de setmana de desembre, i els trens afectats són els que circulen entre les 5 hores del dissabte i les 5 hores del dilluns.
El servei combina busos directes entre totes dues localitats i parades intermèdies a Vilajuïga, Llançà i Colera (Girona), i els busos estan sincronitzats amb els trens.