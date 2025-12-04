Publicat 04/12/2025 17:56

Renfe activa un pla alternatiu els caps de setmana durant el desembre de Figueres a Portbou (Girona)

Archivo - Un tren a l'estació de França
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

GIRONA 4 des. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha activat un pla alternatiu de transport per carretera entre Figueres i Portbou (Girona) els caps de setmana de desembre a causa del tall per les obres de millora d'electrificació que afectarà el pont de la Puríssima, informa aquest dijous en un comunicat.

La companyia posarà a disposició dels usuaris deu autobusos diaris els dissabtes, i dotze autobusos més durant els diumenges i dies festius, i els trens afectats són els que circulen entre les 5 hores del dissabte i les 5 hores del dimarts 9 de desembre.

El servei combina busos directes entre les dues localitats i parades intermèdies a Vilajuïga, Llançà i Colera (Girona) i els busos estan sincronitzats amb els trens.

Contador

Contingut patrocinat