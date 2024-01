La rendibilitat de l'habitatge a Barcelona és del 5,9% el 2023, segons Idealista

MADRID, 8 gen. (EUROPA PRESS) -

La rendibilitat bruta de la compra d'un habitatge per posar-lo al mercat de lloguer a Barcelona el 2023 va ser del 5,9%, mentre que a Lleida va ser del 8,5%, a Tarragona del 6,4% i a Girona del 5,7%.

En el conjunt de capitals espanyoles, la rendibilitat es va reduir lleugerament durant el 2023, fins a arribar al 7,1%, ja que a tancament del 2022 el retorn que oferia se situava en el 7,2%, segons un estudi elaborat per Idealista.

L'estudi també revela que la rendibilitat obtinguda és superior a les taxes que ofereixen els bons de l'Estat a 10 anys (3,1%).

Així, Idealista detalla que les oficines es mantenen com la inversió immobiliària més rendible, ja que comprar una oficina a Espanya per llogar-la ofereix una rendibilitat bruta de l'11,8%, respecte al 12,9% que donava fa dotze mesos.

Per la seva banda, els locals ofereixen un rendiment del 9,9%, respecte al 9,6% de fa un any, i en el cas dels garatges se situa en el 7,2%, per sobre del 7,1% del desembre del 2022.

Pel que fa a la rendibilitat de l'habitatge, entre les capitals espanyoles, Lleida és la que ofereix un retorn més gran, ja que arriba al 8,5%, seguida per Múrcia (7,9%), Huelva (7,3%), Jaén (7,2%), Segòvia (7,1%), Castelló de la Plana i València, que arriben al 7%.