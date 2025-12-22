La remodelació de l'edifici Asta del Port de Barcelona rep 4 milions dels fons Feder

BARCELONA 22 des. (EUROPA PRESS) -
La remodelació de l'edifici Asta del Port de Barcelona ha rebut quatre milions d'euros del programa pluriregional Feder d'Espanya 2021-2027, que està cofinançat per la Unió Europea, informa l'enclavament en un comunicat aquest dilluns.
La remodelació de l'edifici va començar el 2021 i engloba l'edifici principal i l'annex, destinat a la policia portuària, amb l'objectiu de millorar les condicions funcionals del complex.
El projecte té un pressupost de 18 milions d'euros, i els fons Feder rebuts cobreixen el 43% dels costos elegibles dins el programa.
Els fons rebuts s'inclouen en l'objectiu de reducció del consum energètic de l'administració general de l'Estat, que està orientat a les rehabilitacions energètiques en immobles i rehabilitacions existents.
La remodelació de l'edifici Asta aborda "tots els aspectes d'eficiència energètica de l'edifici, incloent noves façanes, tancaments i aïllaments".