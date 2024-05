Relat (Fira) veu en el talent del seu equip un "element diferencial"

BARCELONA, 24 maig (EUROPA PRESS) -

El president de Fira de Barcelona, Pau Relat, ha reivindicat el talent dels treballadors de l'ens firal com un "element diferencial" davant d'altres projectes nacionals i internacionals del sector.

"Ens fa molt més productius, competitius i ens permet tenir una posició de lideratge en el món firal", ha sostingut aquest divendres en la taula rodona 'Eixos clau per a la productivitat empresarial' de la 39a Reunió del Cercle d'Economia, en la qual ha intervingut amb el president de KPMG España, Juanjo Cano, i el CEO d'Inditex, Óscar García Maceiras.

Relat ha atribuït la capacitat de retenció del talent de Fira en el propòsit de la institució --que ha definit com "transcendir, deixar llegat i ajudar l'economia productiva del país a transformar-se"-- i en les possibilitats de promoció interna.

El president de Fira de Barcelona també ha subratllat el model de gestió de la institució, que veu un "govern únic i particular": ha explicat que separa la titularitat pública de la gestió privada més enllà dels cicles electorals, la qual cosa a parer seu focalitza la institució en una visió a llarg termini.

Preguntat sobre l'ús de la tecnologia a Fira, ha assegurat que la fan servir per "complementar" la seva activitat, però ha subratllat que --textualment-- no per substituir-la: ho ha exemplificat amb el bessó digital del recinte de Gran Via utilitzat per reduir en diverses setmanes el muntatge previ a esdeveniments internacionals, com el Mobile World Congress (MWC).