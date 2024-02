Relat (Fira) veu "una necessitat absoluta" que arribin més vols internacionals al Prat

BARCELONA, 26 febr. (EUROPA PRESS) -

El president de Fira de Barcelona, Pau Relat, ha considerat "una necessitat absoluta" per a Barcelona i la Fira que arribin més vols internacionals a l'Aeroport de Barcelona-el Prat.

Ho ha dit aquest dilluns en una entrevista de Rac1 recollida per Europa Press en preguntar-li si cal un aeroport amb més capacitat, davant del que ha demanat "ser coherents" amb la voluntat que Barcelona creixi en l'àmbit internacional.

"Si hem pres la decisió que volem que la Fira de Barcelona sigui un referent mundial en la celebració d'esdeveniments, fem una ampliació per cobrir i per donar resposta a aquesta voluntat", ha recalcat Relat.

Per això, ha defensat dotar Barcelona de "les infraestructures adequades per permetre" que arribi el visitant internacional que s'està intentant atreure.

A més, ha afirmat que Barcelona "té marge de maniobra per fer el que es proposi", ja que, per a ell, els actius que té la ciutat són únics i molt valorats, fet que considera especialment rellevant per als visitants internacionals.