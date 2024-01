Relat (Fira de Barcelona) diu que Catalunya té una fiscalitat "que no és atractiva"

BARCELONA, 15 gen. (EUROPA PRESS) -

El president de Fira de Barcelona, Pau Relat, ha valorat que Catalunya té una fiscalitat "que no és atractiva ni per a la instal·lació, ni per a la permanència, ni per al retorn" de les empreses.

En una entrevista en el diari 'Ara' recollida per Europa Press aquest dilluns, ha dit que cal replantejar la fiscalitat catalana i "mirar l'impost de patrimoni i de successions, i també el tram autonòmic de l'IRPF'.

Ha assegurat que els directius que tributen a Catalunya "tributen molt més que els de fora" i ha insistit que el repte és retenir les empreses i el talent.

"Crec que els empresaris ens hem de dedicar a fer empresa, perquè fent empresa fem país. Soc dels que pensa que a la vida és molt més important fer que les coses passin que llançar grans proclames", ha afegit.

Relat també ha destacat el "rol transcendent" de Fira de Barcelona per atreure a la ciutat nous congressos i ha dit que treballen amb discreció en aconseguir nous esdeveniments i nous públics.