Reiniciada la vaga indefinida de Groundforce a l'Aeroport de Barcelona

BARCELONA 18 set. (EUROPA PRESS) -
La CGT ha anunciat que, des de dijous, ha reiniciat la vaga indefinida de la plantilla de Groundforce a l'Aeroport de Barcelona, "davant la manca de solucions i en un context marcat per l'acomiadament de dos representants de la plantilla", en un comunicat aquest divendres.
Ha recordat que la vaga va començar el passat 4 d'agost "davant la deterioració de les condicions de treball i de seguretat i salut laboral a Groundforce", a causa de la manca de personal, les sobrecàrregues de treball, l'elevada rotació de personal i els problemes d'organització i en matèria de prevenció de riscos laborals.
El sindicat ha criticat els acomiadaments i ha subratllat que "tots dos treballadors han exercit funcions de representació de la plantilla i de defensa de la seguretat i la salut a la feina, precisament una de les principals qüestions que van donar origen al conflicte".