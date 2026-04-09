La Reina es reuneix amb l'associació d'empresàries AP! Lleida en el seu 20è aniversari

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS
LLEIDA, 9 abr. (EUROPA PRESS) -
La reina Letícia s'ha reunit aquest dijous amb l'Associació d'Empresàries AP! Lleida, pel 20è aniversari de l'entitat i la cerimònia de lliurament dels premis AP! Lleida que s'ha celebrat a la ciutat.
Hi ha arribat amb la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, i l'han rebut el conseller d'Economia i Empresa de la Generalitat, Miquel Sàmper; l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa; el delegat del Govern central, Carlos Prieto, i la presidenta de l'entitat empresarial, Laia Rogel.
La trobada ha tingut lloc a la catedral de la Seu Vella de Lleida, abans de la XVI edició dels guardons, que han reconegut 7 empresàries lleidatanes en diferents categories.
Durant l'acte de lliurament de premis, Rogel ha afirmat que és un "orgull" reconèixer el talent, la trajectòria i la contribució de les dones professionals lleidatanes que estan transformant la societat des de diferents àmbits.
"Ampliem horitzons, generem oportunitats i inspirem moltes altres dones a fer el pas", a més de contribuir al creixement de la província, ha afegit la presidenta de l'entitat respecte als premis AP! Lleida.
PREMIS
Els guardons, lliurats per la Reina, tenen l'objectiu de reconèixer les empresàries, directives i professionals de la província en diferents sectors com la cultura, l'esport, la comunicació o l'emprenedoria, a més de les empreses líders de la zona.
De les 7 categories, l'enginyera, 'managing director' i consellera delegada d'Airbus GeoTech a Barcelona, Roser Roca Toha, ha rebut el premi a la planificació, innovació i internacionalització, mentre que la directora del Magazine de 'La Vanguardia', Joana Bonet, ha estat reconeguda amb el premi a la directiva, empresària i professional de l'any.
El premi al projecte empresarial social amb un gran impacte al territori ha estat per a la gerent de l'Associació Contra el Càncer a Lleida, Eva Figuera; el de jove emprenedora, per a Raquel Barrachina; el de trajectòria per a la presidenta d'Aremi, Mercè Batlle; el premi a l'associada, per a l'economista i consultora Laura Ravés, i el guardó al millor treball de recerca o tesi doctoral de l'any de la Universitat de Lleida (UdL), per a Sandra González.
LIDERAR I TRANSFORMAR
Després del lliurament de premis, Roser Roca ha defensat durant la taula rodona 'Quan liderar vol dir transformar' que el món viu "un moment en el qual aliances històriques que ha construït Europa durant anys s'esvaeixen", i és en aquest moment en el qual el lideratge femení, basat en el consens i l'ètica, adquireix més rellevància.
Joana Bonet, per la seva banda, ha alertat que actualment només el 10% dels premis porten nom de dona, i ha destacat la importància que "nomenar és existir", mentre que Eva Figuera ha posat sobre la taula els conflictes que generen l'accés a l'habitatge o la tecnologia, i Raquel Barrachina ha fet una crida a que les persones amb un projecte i passió emprenguin.