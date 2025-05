La reina Letícia visita la princesa Elionor a Panamà durant l'escala del Juan Sebastián Elcano

MADRID 3 maig (EUROPA PRESS) -

La reina Letícia visita aquest dissabte a Panamà la princesa Elionor en l'escala que fa al país el vaixell escola Juan Sebastián Elcano, on estarà atracat fins al dimarts vinent 6 de maig.

Els guarda marines que viatgen en el Juan Sebastián Elcano rebran la visita de familiars i amics que viatgen per coincidir amb ells durant el temps que el vaixell escola estigui al port, per la qual cosa es tracta d'un viatge no oficial de la reina, segons fonts de La Zarzuela.

Aquesta serà la primera visita que rep la princesa Elionor des del passat 11 de gener, quan es va embarcar a Cadis en el vaixell escola Juan Sebastián Elcano amb els seus companys de l'Escola Naval de Marín. La reina es trobarà així amb Elionor gairebé quatre mesos després a Panamà.

La princesa farà escala a Panamà aquest dissabte després d'haver navegat a El Callao, al Perú, on ha estat fins al dia 22 d'abril.

Elionor i els seus companys també passaran per Colòmbia i República Dominicana, per concloure el periple a Nova York (EUA).

En el cas de la princesa, en lloc de tornar travessant l'Atlàntic com la resta de guarda marines, volarà a Espanya des dels Estats Units per embarcar-se en una fragata i continuar amb la seva formació, abans de tornar a pujar a bord a Gijón per completar la travessia de Elcano passant per Ferrol i fins a arribar a l'Escola Naval de Marín.