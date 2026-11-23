BARCELONA 23 nov. (EUROPA PRESS) -
El Laboratori Reig Jofre s'ha incorporat al SIX European Growth Program (SEGP), programa que reuneix companyies amb perfil de creixement cotitzades a SIX Swiss Exchange, BME i Aquis Stock Exchange, informa aquest dilluns en un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
Aquesta incorporació té com a objectiu "reforçar la seva visibilitat internacional i facilitar la seva relació amb una base més àmplia d'inversors".
Així mateix, la companyia forma part del SIX European Growth Index, creat en el marc del programa i integrat inicialment per 31 empreses cotitzades a Suïssa, Espanya i el Regne Unit.
Segons SIX, aquestes empreses compten amb capitalitzacions borsàries d'entre 100 i 1.000 milions en les seves respectives monedes locals.
Com a membre del SEGP, Reig Jofre rep la denominació 'SIX European Growth Company', i tindrà accés a iniciatives coordinades de promoció i relació amb inversors.