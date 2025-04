Reig Jofre no preveu un impacte directe dels aranzels als EUA per la seva "baixa" exposició al país

Critica que la nova llei de medicaments neix "caducada"

BARCELONA, 9 abr. (EUROPA PRESS) -

El CEO de la farmacèutica catalana Reig Jofre, Ignasi Biosca, ha dit que no preveuen patir l'impacte directe dels aranzels imposats pels Estats Units (EUA) a la Unió Europea (UE) per la seva "baixa" exposició al país.

"L'impacte directe a nivell aranzelari no el patirem de manera important a curt termini", ha dit aquest dimecres al costat del director de l'àrea de negoci de Consumer Healthcare, Eric Bendelac, en una trobada amb els mitjans de comunicació després de la junta general.

Així, ha valorat que el conjunt de l'economia sí que es veurà afectat per la reorganització del comerç mundial i la resituació dels estocs que poden canviar de direcció, la qual cosa pot crear "dependències de països perillosos".

En aquest sentit, ha lamentat que l'esborrany de la futura llei de medicaments pot provocar que les empreses asiàtiques que no puguin vendre als EUA desembarquin a Espanya: "Seria el lloc perfecte per buidar tots els sobrestocks".

A parer seu, aquesta situació no es veurà en el curt termini, tot i que ha valorat que el futur és "poc predictible" en un context mundial de canvis.

"Crec que aquesta llei ha nascut caducada", ha criticat Biosca, qui ha dit que va en la direcció oposada en la qual avança Europa i el món, que aposten per fabricar els medicaments prop d'on es consumiran.

AUTONOMIA ESTRATÈGICA

Biosca creu que en l'esborrany no es reflecteix l'autonomia estratègica que es vol potenciar des de la UE i ha rebutjat la "subhasta cada sis mesos perquè les companyies que puguin ofereixin el preu més barat".

"Nosaltres sempre fem esforços importants per tenir plantes que puguin produir aquests medicaments aquí, que no és fàcil", ha reivindicat després d'explicar que la farmacèutica catalana produeix 25 dels medicaments considerats crítics per a Europa.