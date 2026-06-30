Reig Jofre incorpora a cotització 664.162 noves accions aquest dimecres

BARCELONA 30 juny (EUROPA PRESS) -
Laboratori Reig Jofre incorporarà a cotització aquest dimecres 664.162 noves accions, dins la seva operació de dividend flexible ('scrip dividend'), informa la companyia en un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) aquest dimarts.
Aquestes són resultants de la conversió dels drets d'assignació gratuïta dels accionistes que van optar pel bescanvi de drets per accions.
D'aquesta manera, el capital social de Reig Jofre quedarà establert en 41.441.701,50 euros, representat per 82.883.403 accions ordinàries, d'un valor nominal de 50 cèntims cadascuna, totes subscrites i íntegrament desemborsades,
Això s'emmarca en els acords aprovats pel consell d'administració de Reig Jofre i comunicats a Altra Informació Rellevant el 15 de maig del 2026.
Reig Jofre va obtenir un benefici net consolidat de 3,1 milions d'euros el primer trimestre de l'any, xifra un 17% inferior a la del mateix període del 2025, i va veure reduïts els seus ingressos un 2%, fins als 86,3 milions.