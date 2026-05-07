Reig Jofre arriba als 3,1 milions d'euros en el primer trimestre, un 17% menys, en reduir els seus ingressos un 2%

Reig Jofre va obtenir un benefici net consolidat de 3,1 milions d'euros en el primer trimestre de l'any, xifra un 17% inferior a la del mateix període del 2025, segons ha informat aquest dijous la farmacèutica, que també va veure reduïts els seus ingressos un 2%, fins a 86,3 milions.
L'empresa, que cotitza al mercat continu, ha explicat que aquesta disminució en les vendes es deu a una disrupció "puntual" en la cadena de subministrament de Forté Pharma a França i Bèlgica a causa d'un incendi durant la segona meitat de març.
"Aquest impacte, cobert per la política d'assegurances de la companyia, té caràcter temporal i es preveu que les vendes afectades es traslladin als pròxims trimestres de l'exercici", ha detallat.
Reig Jofre va registrar un resultat brut d'explotació (ebitda) de 9,9 milions d'euros entre el gener i el març, un 1% superior al del mateix període de l'any passat, ha explicat la companyia a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).