El Rei visita la remodelació del Port Olímpic de Barcelona per la 37 Copa Amèrica

Se saluda per primera vegada amb Salvador Illa com a president de la Generalitat



El Rei Felip VI ha visitat aquest dijous el Nou Port Olímpic de Barcelona, després de la seva remodelació en el Moll del Gregal amb motiu de la Louis Vuitton 37 America's Cup, junt amb el president de la Generalitat, Salvador Illa; el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

Ha arribat sobre les 19.45 hores i ha estat rebut primer per Illa, amb qui és la primera vegada que coincideix després del seu recent nomenament com a president de la Generalitat; i tot seguit per Hereu i Collboni.

També han rebut al Rei el conseller d'Esports de la Generalitat, Bernardo Álvarez; el delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto, i el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona, David Escudé.

La comitiva, acompanyats per la directora general de BSM, Marta Lavata, així com per la gerent, Laia Claverol, han visitat primer la plaça del Nou Port Olímpic i, posteriorment, la part superior de les instal·lacions, on s'han explicat els detalls de la remodelació.

REMODELACIÓ

La transformació del Port Olímpic es va iniciar a l'abril de 2020 i es va inaugurar finalment al juliol d'aquest any, i compta amb nous miradors i un nou espai gastronòmic, recuperant més de 20.000 metres quadrats per a l'espai públic.

Aquest espai s'ha remodelat coincidint amb la Copa Amèrica de Vela "per fer el Port un nou nexe de la quotidianitat de la ciutat i del mar", informa la Casa Real en un comunicat.

El Nou Port Olímpic acollirà més de 50 empreses d'economia blava vinculades a la nàutica, la innovació i la sostenibilitat; compta amb una gran plaça de més de 8.000 metres quadrats, i s'ha connectat el Balcó Gastronòmic amb la platja de la Nova Icària i el passeig-mirador del Dic de Recer.

INAUGURACIÓ DE LA COPA AMÈRICA DE VELA

En finalitzar la visita, sobre les 20.15 hores, el Rei s'ha dirigit a l'acte de benvinguda de la Louis Vuitton 37 America's Cup, que se celebra en el Museu Marítim de Barcelona.

La 37 Louis Vuitton America's Cup ha començat oficialment aquest dijous amb sis equips, després de la regata preliminar de quatre dies de la setmana passada.