El Rei visita una entitat educativa de l'Hospitalet (Barcelona) pel Tour del Talent de la FPdGi

L'acompanyen Illa, Alegría, Niubó, Prieto i l'alcalde David Quirós

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 3 (EUROPA PRESS)

El rei Felip VI ha visitat aquest dilluns al matí l'Associació Educativa Ítaca de l'Hospitalet de Llobregat, dins les activitats de la primera parada del Tour del Talent de la Fundació Princesa de Girona (FPdGi), el mateix dia en què es proclama el Premi Princesa de Girona Social 2025.

Hi ha arribat acompanyat de la ministra d'Educació, Pilar Alegría, i els han rebut a les portes de l'associació el president de la Generalitat, Salvador Illa; l'alcalde de l'Hospitalet, David Quirós; la consellera d'Educació de la Generalitat, Esther Niubó; el delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto; el president de la FPdGi, Francisco Belil, i el director de la FPdGi, Salvador Tasqué.

El Rei visita l'Associació Educativa Ítaca, que va començar el 1976 com un esplai de lleure els dissabtes, i que des del 2000, amb l'arribada d'importants fluxos migratoris, es va professionalitzar per atendre les noves necessitats de les famílies.

Durant el matí, el monarca ha visitat les instal·lacions de l'associació i ha conegut les diverses iniciatives que es duen a terme, com el cas d'Inserjove, dedicada a la inserció sociolaboral de joves d'entre 16 i 30 anys de l'Hospitalet.

El director de l'associació, Felip Campos, ha dirigit la visita, durant la qual el Rei, Illa, Quirós i Niubó han conegut les "històries increïbles" de resiliència i superació de cinc joves usuaris del programa.

QUIRÓS I BELIL

En unes declaracions als mitjans durant la visita, l'alcalde de la ciutat, David Quirós, ha agraït a la FPdGi la "gran oportunitat" que suposa per a l'Hospitalet acollir el Tour del Talent, i ha destacat la també gran oportunitat que suposa per als joves per vincular-se a les institucions.

"És importantíssim que sentin que les polítiques públiques també es destinen a ells", ha afegit Quirós, que s'ha emplaçat a aprofitar el repte en benefici dels joves de l'Hospitalet.

Per la seva banda, Belil ha celebrat que l'inici del Tour del Talent torni a ser a Catalunya: "Hem volgut tornar a començar, aquí a Catalunya, i en aquest cas a l'Hospitalet. Estem molt contents d'haver pres aquesta decisió".

També ha agraït a Quirós la seva dedicació, la qual considera un "autèntic exemple", i ha celebrat que la iniciativa hagi aconseguit aplegar fins a 2.500 joves aquest dilluns.

LA FARGA

Després de la visita a l'Associació Ítaca, el Rei s'ha desplaçat a La Farga de l'Hospitalet (Barcelona), on se celebra l'acte central del Tour del Talent a la ciutat barcelonina, en la primera vegada que no se celebra en una capital de província.

En arribar-hi, vora les 12.15, ha saludat els patrons de la FPdGi, els col·laboradors del Tour del Talent i Premis Princesa de Girona, abans de reunir-se amb l'equip operatiu de la fundació responsable d'implementar el Pla d'Intervenció a València.