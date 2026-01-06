El Rei veu "sensació d'amenaça" i afirma que Espanya defensa l'ordre global basat en normes

Reclama continuar amb l'esforç inversor en defensa
MADRID, 6 gen. (EUROPA PRESS) -
Felip VI ha alertat aquest dimarts que 2025 ha deixat "una sensació creixent d'amenaça", i ha subratllat el "compromís" d'Espanya amb "l'ordre global basat en normes, la seguretat internacional i el multilateralisme", en el marc del complex context geopolític.
Així ho ha fet durant el seu discurs en l'acte de la Pasqua Militar, celebrat en el Palau Reial de Madrid, després de la intervenció militar d'Estats Units a Veneçuela que es va saldar amb la detenció de Nicolás Maduro, que s'enfronta a càrrecs per narcotràfic en un jutjat de Nova York. No obstant això, el monarca no ha esmentat específicament la situació veneçolana.
El Rei s'ha referit als "múltiples conflictes bèl·lics, crisis i tragèdies humanitàries" i ha posat el focus en la "sensació creixent d'amenaça" al tancament de 2025, concretament a la que "arriba al cor d'Europa".
LES MISSIONS INTERNACIONALS SÓN L'EXEMPLE
Felip VI ha posat l'accent que, durant l'any passat, Espanya ha seguit donant prova del seu "compromís ferm i inequívoc" amb la seguretat internacional, el "multilateralisme" i el "ordre global basat en normes" i ha enumerat algunes de les missions en què ha desplegats soldats espanyols, com les del flanc est de l'OTAN, Líban, Somàlia i Moçambic, entre altres.
Ha enumerat el "potent desplegament" de mitjans a Letònia, Eslovàquia i Romania, que va visitar al juny de 2025; les missions de Policia Aèria i defensa de l'espai aeri de l'Aliança --amb la recentment creada 'Sentinella Oriental' contra els drons russos-- i les agrupacions navals permanents de l'OTAN i amb el desplegament del Grup de Combat Expedicionari 'Dèdal'.
En l'àmbit de l'ONU, ha esmentat la missió de Líban, el mandat de la qual conclou aquest any, i amb 670 efectius espanyols. "Una de les més duradores i en què més efectius han participat", ha dit, abans de recordar també dels observadors militars a Colòmbia.
En el marc de la UE, ha al·ludit a les missions de Bòsnia, Somàlia, República Centreafricana i Moçambic, a més de l'operació 'Atalanta' de lluita contra la pirateria en l'oceà Índic, la missió a l'Iraq per recolzar la lluita contra Estat Islàmic i la formació a militars ucraïnesos i l'ajuda cedida al país atacat per Rússia. El Rei ha definit aquesta presència de "constant" i "a tants escenaris", i ha recordat que a Eslovàquia, Líban, Colòmbia i l'Iraq també participen membres de la Guàrdia Civil.
En aquest context, el Rei ha posat el focus en el "valuós" que és tenir unes Forces Armades, "amb un alt grau de formació i entrenament, una provada capacitat d'adaptació, i ben equipades i proveïdes: uns recursos humans i materials que estiguin a l'alçada dels desafiaments".
CONTINUAR INVERTINT
"Conscients d'aquesta realitat, les institucions de la Unió Europea van adoptar al març diverses iniciatives per a l'augment de la inversió comuna en defensa, i els caps d'Estat i de Govern de l'OTAN van acordar el mes de juny garantir els recursos necessaris per al compliment dels objectius de dissuasió de seguretat i de defensa al llarg termini", ha dit.
Per això, ha reclamat continuar amb l'esforç inversor en defensa i seguretat, i ha definit el paper de la indústria de defensa com a "fonamental" en aquest àmbit. Per al Rei, la "integració de tecnologies emergents, com la IA i els drons aeris, navals o terrestres es converteixen en un poderós motor de transformació, amb l'objectiu clar de garantir la cohesió, robustesa i operativitat de la defensa en tots els dominis, així com una dissuasió creïble".
Felip VI ha lloat un "abnegat sacrifici" constant de totes les unitats que nodreix la preparació i allistament de les Forces Armades, igual que "la participació en els exercicis i maniobres més exigents". Ha al·ludit a l'Steadfast Dart 25', el major de l'OTAN aquest any i en què es va activar per primera vegada la Força de Reacció Aliada.
Així mateix, el Rei s'ha referit a una altra de les "responsabilitats valuoses i irrenunciables" de les Forces Armades i la Guàrdia Civil a més de la seguretat: "El suport a la població i al Sistema de Protecció Civil davant de les catàstrofes naturals". Així, ha tingut un record per als militars i guàrdies civils que van continuar amb les tasques de reconstrucció a les localitats arrasades per la dana i per a les tasques d'extinció dels "devastadors incendis forestals" d'aquest estiu.
EL COMPROMÍS I EL SENTIT DEL DEURE
Felip VI s'ha dirigit directament a Leonor, present per tercer any consecutiu en la festivitat de la Pasqua Militar, en aquesta ocasió com a alferes alumna de l'Acadèmia General de l'Aire (San Javier, Múrcia) per formar-se com a pilot militar. Ha dit que li consta que les seves "vivències" dels últims anys l'estan "ajudant a comprendre i a assumir en tota la seva plenitud el compromís i el sentit del deure, que són la brúixola moral de la vida militar".
"Formant-te amb ells, coneixent-los bé i sentint-te integrada en la vida castrense és com millor serviràs amb ells, ja sent oficial, com a hereva de la Corona; ja en el futur, com a Comandament Suprem, quan siguis cridada a succeir-me en la Prefectura de l'Estat, com a Reina d'Espanya, segons el prescrit en la Constitució", ha afegit.
Finalment, Felip VI ha repassat algunes de les dates especials de 2025, com el 20 aniversari de la Unitat Militar d'Emergències (UME) a l'octubre, i, amb la vista posada en 2026, ha enumerat les fites dels 25 anys de la creació del que es convertiria en el Comandament de Transmissions de l'Exèrcit de Terra o el centenari del vol transatlàntic del Plus ultra. A més, ha volgut mostrar el seu respecte als militars, membres de la Guàrdia Civil i Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) caiguts en acte de servei.
L'acte ha arrencat a migdia amb l'arribada dels Reis i la Princesa d'Astúries a la Plaça de l'Almudena. Després d'això, han accedit a la Plaça de l'Armeria, on han saludat Robles, el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska i al Cap de l'Estat Major de la Defensa (JEMAD), almirall general Teodoro Esteban López Calderón. El president, Pedro Sánchez, no ha acudit a l'acte per assistir a una reunió de la Coalició de Voluntaris per a Ucraïna a París.
Després de l'himne i una salva de 21 canonades, el Rei ha passat revista a la formació. A continuació, junt amb la Reina i la Princesa Leonor, han accedit al Palau Reial. El Rei, en la seva qualitat de capità general de les Forces Armades, ha imposat condecoracions militars a civils i membres dels tres exèrcits que s'han fet creditors d'elles durant l'últim any, després de les pertinents salutacions als assistents al Saló del Tron.
La celebració de la Pasqua Militar té el seu origen en el regnat de Carles III. El monarca va voler celebrar així que el 6 de gener de 1782 es va recuperar la localitat menorquina de Maó, fins a aquell moment en poder dels anglesos.