El Rei veu Montserrat com el "punt de trobada" de la cultura catalana, espanyola i europea

MONISTROL DE MONTSERRAT (BARCELONA), 23 (EUROPA PRESS)

El rei Felip VI ha definit Montserrat com "un gran punt de trobada" de la cultura catalana, de l'espanyola i de l'europea, i ha assegurat que el seu valor simbòlic transcendeix la seva enorme dimensió religiosa.

"Europa sencera es nodreix d'aquesta tradició d'acollida, coneixement i aprenentatge", ha dit aquest dilluns durant la clausura d'una jornada de reconeixement de la figura de l'abat Oliba pel mil·lenari de la fundació del monestir de Montserrat, en què ha pronunciat un discurs majoritàriament en català en presència de la reina Letícia.

"N'hem d'estar orgullosos perquè ens parla d'obertura i progrés. No es tanca en si mateixa, no recela de les diferències, no es queda immòbil com ho estan les roques, sinó que avança amb el temps i és un referent per a la innovació, la creació i la comunicació", ha afegit.