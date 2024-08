El Rei veu en la Copa Amèrica "un triomf per a Barcelona, per a Catalunya i per a tot el país"

Felicita a Illa pel seu nomenament com a president de la Generalitat



BARCELONA, 29 ago. (EUROPA PRESS) -

El Rei Felip VI ha assegurat que acollir la 37 Copa Amèrica és "un triomf per a Barcelona, per a Catalunya i per a tot el país", i ha afirmat que és fruit de l'esforç conjunt i un exemple de col·laboració públic-privada.

Ho ha dit aquest dijous en l'acte institucional de benvinguda de la Copa Amèrica de Vela en el Museu Marítim de Barcelona, al que també han assistit el president de la Generalitat, Salvador Illa; el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu; l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, i el ceo i la vice-presidenta de l'America's Cup Events Barcelona (ACE Barcelona), Grant Dalton i Aurora Catà.

Durant el seu discurs, que ha fet en anglès, castellà i català, ha esmentat que és la primera vegada que coincideix amb Illa després del seu nomenament com a president de la Generalitat i li ha felicitat pel càrrec.

"Aquest esdeveniment històric i inspirador s'ha convertit en un fenomen global, que Espanya té l'honor d'acollir per tercera vegada", i ha assenyalat que és l'esdeveniment esportiu més important que acull Barcelona des dels Jocs Olímpics de 1992.

En aquest sentit, ha recordat la seva participació amb l'equip de Vela en els Jocs Olímpics de Barcelona, i ha dit que ara "la ciutat torna a impregnar-se dels valors i d'aquell esperit esportiu que va donar la volta al món".

Al seu judici, Barcelona té un teló de fons únic que serà "el centre d'atenció per a milions d'espectadors i centenars de milers de visitants, que podran seguir la major competició nàutica del planeta".

SOSTENIBILITAT I IGUALTAT

Ha valorat que la Copa Amèrica no només és "sinònim d'avantguarda i innovació en la nàutica", sinó que també és pionera a fomentar la sostenibilitat i la igualtat.

Quant a la sostenibilitat, ha augurat que els vaixells de suport propulsats exclusivament per hidrogen "suposaran una fita clau per al futur de la navegació", i ha celebrat que la competició també promogui l'economia blava.

En matèria d'igualtat, ha dit que la capital catalana serà recordada per acollir per primera vegada la regata femenina, "un abans i un després en la història de la competició" que obre portes i oportunitats a les noves generacions.

"Innovació, sostenibilitat i igualtat són els valors a través dels quals Barcelona, Catalunya i Espanya tornen a mirar cap al mar amb aquesta edició de la Copa Amèrica, oberta a tothom i que consolideu un dels esports en els quals el nostre país és també líder", ha afegit.

"ESPERIT DE GENEROSITAT"

Ha agraït la labor de l'equip de voluntaris: "Igual que va succeir en els Jocs Olímpics de fa més de tres dècades, ells representen un enorme esperit de generositat que contribueix a l'èxit d'aquesta gran competició".

Finalment, ha donat la benvinguda a tots els regatistes, equips i visitants: "Us desitjo que aquests dies es transformin en una celebració de l'excel·lència i la companyonia, on el veritable triomf sigui el del respecte, l'amistat i l'alegria".