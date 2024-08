El Rei veu en la Copa Amèrica "un triomf per a Barcelona, per a Catalunya i per a tot el país"

BARCELONA, 29 ago. (EUROPA PRESS) -

El Rei Felip VI ha assegurat que acollir la 37 Copa Amèrica és "un triomf per a Barcelona, per a Catalunya i per a tot el país", i ha afirmat que és fruit de l'esforç conjunt i un exemple de col·laboració público-privada.

Ho ha dit aquest dijous en l'acte institucional de benvinguda de la Copa Amèrica de Vela al Museu Marítim, al que també han assistit el president de la Generalitat, Salvador Illa; el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu; l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, i el ceo i la vicepresidenta de l'America's Cup Events Barcelona (ACE Barcelona), Grant Dalton i Aurora Catà.

Durant el seu discurs, que ha fet en anglès, castellà i català, ha esmentat que és la primera vegada que coincideix amb Illa després del seu nomenament com a president de la Generalitat i l'ha felicitat pel càrrec.