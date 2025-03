El Rei torna a visitar l'estand de la Generalitat al Mobile després de vuit anys

El monarca passeja per diversos pavellons el primer dia del congrés

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 3 (EUROPA PRESS)

El rei Felip VI ha visitat aquest dilluns l'estand de la Generalitat al Mobile World Congress (MWC) després de vuit anys sense fer-ho perquè cap representant del Govern el rebia a l'espai.

Ho ha fet durant la visita inaugural que el monarca duu a terme cada any el primer dia del congrés, que se celebra al recinte Gran Via de Fira de Barcelona a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) fins dijous.

Aquesta vegada, el Rei ha conegut les instal·lacions catalanes guiat pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i els consellers Albert Dalmau, Alícia Romero i Miquel Sàmper, quan l'última vegada que es va acostar al pavelló va ser el 2017 durant el mandat de l'expresident Carles Puigdemont.

El rei també ha estat acompanyat del ministre per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, Óscar López; l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; l'alcalde de l'Hospitalet, David Quirós, i el delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto.

En representació de l'esdeveniment, hi ha el president de Fira de Barcelona, Pau Relat, el director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga, i el conseller delegat de la GSMA, John Hoffman.

RECORREGUT

Abans de visitar l'estand de la Generalitat, anomenat 'Catalonia', i com a primera parada del recorregut, el Rei s'ha acostat a l'espai de la Mobile World Capital Barcelona al Vestíbul 6, on ha saludat el CEO de la fundació, Francesc Fajula.

Després de passar per 'Catalonia' i com a tercera i quarta parada, ha visitat el Pavelló d'Espanya i l'estand de la GSMA, on el monarca ha pujat a un simulador de cotxe de fórmula 1 després ha estat rebut pel director general de la GSMA, Mats Granryd.

També ha visitat els estands de les operadores telefòniques Orange, Telefónica i Vodafone, al Vestíbul 3, on el Rei ha provat algunes de les aplicacions de les companyies.

El recorregut, que ha durat aproximadament una hora, ha acabat cap a les 12.10 hores.

L'edició d'enguany del congrés de telefonia ha arrencat aquest dilluns amb el repte de superar els 101.000 visitants de l'any passat i amb l'aplicació de la intel·ligència artificial (IA) com el tema principal.