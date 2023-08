El Rei tanca amb Abascal, Sánchez i Feijóo la seva ronda de consultes per a la investidura

MADRID, 22 ago. (EUROPA PRESS) -

Felip VI conclourà aquest dimarts 22 d'agost al Palacio de la Zarzuela la seva ronda de consultes per designar un candidat a la investidura amb la visita dels líders de Vox, Santiago Abascal; del PSOE, Pedro Sánchez, i del PP, Alberto Núñez Feijóo.

El Rei reprendrà les audiències a les 10.30 hores i el primer a acudir serà Santiago Abascal, en representació dels 33 diputats de la formació. El partit ja va oferir el seu suport gratis al candidat 'popular', però la decisió del PP de no cedir-los vots per entrar a la Mesa del Congrés ha refredat les relacions entre tots dos. Vox ha d'aclarir al Rei si manté o no el seu suport.

A les 12.00 hores serà el torn del president del Govern central en funcions i secretari general del PSOE i, ja a la tarda, a les 16.00 hores, acudirà el líder del PP com a candidat més votat i amb més escons.

Es tracta dels dos aspirants que es mostren disposats a recollir l'encàrrec del debat d'investidura. Alberto Núñez Feijóo, com a guanyador de les eleccions del 23 de juliol i amb 171 vots lligats (PP, Vox i UPN), i Pedro Sánchez, que es veu capaç de teixir aliances per superar la votació, com ja va aconseguir el dijous per fer-se amb la majoria a la Mesa del Congrés.

L'article 99 de la Constitució estableix que, "després de cada renovació del Congrés dels Diputats, el Rei, prèvia consulta amb els representants designats pels grups polítics amb representació parlamentària, i a través del president del Congrés, proposarà un candidat a la Presidència del Govern central".

Per tant, la Carta Magna no determina que hagi de ser candidat el guanyador de les eleccions, simplement relata que serà investit president qui aconsegueixi la confiança del Congrés, sigui en una primera votació amb majoria absoluta o en una segona amb més vots a favor que en contra.

EL CONGRÉS TRIA, PERÒ EL REI PROPOSA

Per tant, és el Congrés qui tria al nou president del Govern central, però és el Rei el que decideix qui se sotmetrà al debat d'investidura. Fins ara, la decisió era senzilla i hi havia un únic candidat sobre la Mesa, el més votat als comicis, i una altra cosa és que després la seva candidatura prosperés o no en la votació del Congrés.

Només un vegada, al gener de 2016, el guanyador de les eleccions va comunicar al rei que renunciava a ser candidat en considerar que no tenia vots suficients: Mariano Rajoy. Això va obligar el cap de l'Estat a organitzar una segona ronda de consultes i acabar donant l'oportunitat a qui va quedar segon, Pedro Sánchez, que no va aconseguir ser investit.

Davant la indeterminació, aquesta ronda de consultes cobra especial rellevància, però quatre dels partits amb els quals compta Pedro Sánchez s'han esborrat de la llista i no han acudit a Zarzuela a informar dels seus plans.

SENSE NOTÍCIES DELS INDEPENDENTISTES

Es tracta dels independentistes d'Esquerra Republica (ERC), Bildu i Junts, així com els nacionalistes del BNG, partits que no reconeixen l'autoritat política del Cap de l'Estat i que, en el cas de les formacions catalanes, mantenen un boicot a Felip VI des del seu discurs després del referèndum de el 1-O.

Aquesta novena ronda de consultes que celebra Felip VI des de la seva proclamació va arrencar el dilluns amb el president d'Unión del Pueblo Navarro (UPN), Javier Esparza, i amb la diputada de Coalición Canaria (CC), Cristina Valido. Tots dos van traslladar al Rei la seva disposició de recolzar a Feijóo, però Valido no va tancar la porta a un hipotètic suport a Sánchez si aquest assumeix l'agenda canària.

Ja a la tarda, el portaveu del PNB al Congrés, Aitor Esteban, també va acudir a la cita i va comunicar al monarca el seu rebuig a donar suport al candidat 'popular' i que, al seu judici, és prematur parlar dels vots de la seva formació en una investidura de Sánchez. Per la seva banda, la vicepresidenta segona i líder de Sumar, Yolanda Díaz,ja havia deixat clar el seu suport a Pedro Sánchez, amb qui ja comparteixen Govern.

COMENÇA EL COMPTE ENRERE

Amb la informació que li hagin transmès els representants polítics en la ronda de consultes, el Rei tornarà a cridar a Zarzuela la presidenta del Congrés, Francina Armengol, per comunicar-se la seva decisió, el nom del candidat que proposa per sotmetre's al debat d'investidura.

A partir d'aquí començarà el compte enrere per organitzar el debat d'investidura, encara que no podrà ser abans del 28 d'agost, que és quan la Mesa del Congrés certificarà el llistat de grups parlamentaris de la XV Legislatura, un tràmit del que depenen ERC i Junts, que no compleixen els requisits que estableix el Reglament per a la seva formalització.

En cas de bloqueig polític, la data de la primera votació del debat d'investidura és clau, ja que determinarà el dia que en que celebrarien unes noves eleccions generals. En concret, si la primera investidura fallida es vota el 30 d'agost, una eventual repetició d'eleccions tocaria el 17 de desembre, però si es retarda, ja tocaria votar al Nadal si al final passen dos mesos sense que ningú sigui triat president.