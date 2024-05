El Rei i Sánchez reben aquest dilluns a Zelenski, de visita a Espanya

Sánchez i Zelenski signaran un nou acord bilateral de seguretat, com ja ha fet Ucraïna amb altres països de la UE i l'OTAN



MADRID, 27 maig (EUROPA PRESS) -

El Rei Felip VI i el president del Govern central, Pedro Sánchez, rebran aquest dilluns al president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, després que s'ajornés la seva visita del passat 17 de maig per la recrudescència de l'ofensiva russa sobre la ciutat de Khàrkiv.

El mandatari ucraïnès serà rebut en primer lloc per Sánchez al Palau de la Moncloa, a les 12.00 hores. Després de la trobada, tots dos dirigents compareixeran en roda de premsa davant dels mitjans de comunicació, segons resa l'agenda del Govern espanyol.

Està previst que Sánchez i Zelenski signin un acord de seguretat que han negociat de forma bilateral els dos governs i que està en línia amb els subscrits pels països del G7 i altres europeus. L'objectiu d'aquest acord és que Ucraïna pugui tenir previsibilitat en quant a l'ajuda en matèria de seguretat que va a rebre durant un cert període de temps.

Posteriorment, a les 14.00 hores, Felip rebrà a Zelenski al Palau Reial de Madrid, i a les 14.45 hores se celebrarà un dinar en honor al president ucraïnès. El Rei pronunciarà unes paraules durant la trobada, segons l'agenda de la Casa Real.

Zelenski tenia previst viatjar a Madrid el passat 17 de maig però la recrudescència de l'ofensiva russa sobre la ciutat de Khàrkiv, la segona del país, va portar-lo a ajornar-la, malgrat que des de la Casa del Rei ja s'havia notificat la mateixa.

En aquesta ocasió, ni Moncloa ni Zarzuela han volgut confirmar l'arribada del president ucraïnès fins a l'últim moment per raons de seguretat. Tots els desplaçaments de Zelenski a l'estranger es preparen amb la màxima cautela i no solen confirmar-se fins que no es troba al destí.

Així va passar el passat mes d'octubre, quan el president ucraïnès es va desplaçar a Granada per assistir a la cimera de la Comunitat Política Europea. Llavors, la seva presència no es va confirmar fins que ja estava a sòl espanyol.