El rei ressalta que el papa Francesc continuarà inspirant en la importància del "diàleg i el consens"

El rei Felip VI ha manifestat el seu condol i el de la reina Letícia per la mort del papa Francesc, de qui ha destacat l'aposta per "l'amor al proïsme i la fraternitat" i ha deixat clar que continuarà servint d'inspiració per la importància que sempre ha donat al "diàleg i el consens" en la consecució d'un món més just.

Així ho ha fet en un telegrama remès al degà del col·legi cardenalici, el cardenal Giovanni Battista Re, després de rebre, "amb profunda tristesa, la notícia de la defunció" del pontífex, en el qual també ha fet arribar en el seu nom, "en el del govern i en el del poble espanyol el testimoni del nostre més sentit condol".

El papa Francesc, ha resaltat el monarca, "ha donat testimoni al llarg del seu pontificat de la importància que per al món del nostre segle tenen l'amor al proïsme, la fraternitat i l'amistat social".

"Ens continuarà inspirant sempre la seva convicció de la necessitat de portar ànim i consol als més pobres i necessitats i la importància que va concedir al diàleg i al consens per aconseguir un món més just i solidari", ha assegurat el rei, que ha conclòs traslladant en el seu nom, el de la reina letícia i tota la família reial el seu "condol" i també el seu "afecte", així com les seves "oracions pel seu descans etern".

Felip i Letícia, aleshores encara prínceps d'Astúries, van acudir el 19 de juny del 2013 a la missa solemne amb la qual va arrencar el pontificat de Francesc. Ja com a reis, tots dos van ser rebuts en audiència pel papa el 30 de juny del 2014, amb prou feines dues setmanes després de l'ascens al tron de Felip VI.

El papa Francesc també va tenir oportunitat de rebre en audiència a Joan Carles I i la reina Sofia després d'assistir tots dos a la canonització dels papes Juan XXIII i Juan Pablo II l'abril del 2014.