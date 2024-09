El Rei rep Salvador Illa, nou anys després de l'última visita d'un president català

MADRID, 18 set. (EUROPA PRESS) -

El rei Felip VI ha rebut aquest dimecres el president de la Generalitat, Salvador Illa, en una audiència al palau de La Zarzuela, més d'un mes després de ser elegit en el càrrec.

El president català ha reprès les audiències a la Casa del Rei després de nou anys, després que Artur Mas fos l'últim a assistir a aquesta trobada el 2015.

El monarca ha donat la benvinguda a Illa al Saló d'Audiències, on s'han encaixat la mà davant els mitjans gràfics abans de passar al despatx de Felip VI per mantenir la reunió.

"AIXÒ NO ÉS EL MÉS HABITUAL"

"Que bé", ha dit el Rei en obrir la porta, per després fer broma amb el desplegament de mitjans a La Zarzuela atesa l'expectació de la trobada: "Això no és el més habitual", mentre que Illa ha confessat a la premsa estar molt content de reunir-se amb el cap de l'Estat.

L'últim president català a acudir a una audiència amb el Rei al palau de La Zarzuela va ser Artur Mas l'any 2015 quan va ser designat com a cap de l'executiu català; des d'aleshores, els seus predecessors Carles Puigdemont, Quim Torra i Pere Aragonès no hi van assistir coincidint amb el procés i la posterior sentència.

D'aquesta manera, el socialista Salvador Illa ha reprès l'audiència amb el monarca després de nou anys i després que fa unes setmanes ja rebés el rei Felip VI a Barcelona recuperant la salutació oficial durant la seva visita per la Copa Amèrica de vela.