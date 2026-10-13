El Rei recalca que "Ceuta és Espanya", apel·la a la unitat i defensa la tornada dels migrants al Marroc

Demana al regne alauita que actuï amb "bona fe" i defensa que la integritat territorial espanyola és "indiscutible"
CEUTA, 13 oct. (de l'enviada especial d'EUROPA PRESS, Alicia Vela) -
Felip VI ha incidit aquest dimarts en que "Ceuta és Espanya", ha cridat a la unitat institucional per gestionar la crisi derivada de l'entrada d'immigrants i ha sostingut que els que van entrar irregularment han de tornar als seus lloc d'origen "el més aviat possible i per les vies legals establertes".
"Ceuta és Espanya", ha repetit el Rei en fins a tres ocasions des del Parador de Ceuta, ciutat que ha visitat junt amb la reina Letizia gairebé dos mesos i mig després de l'allau, que ha titllat de "violació" que va suposar "un xoc per a tots". També ha al·ludit a Melilla i ha insistit en un fet "obvi": "Són una part irrenunciable de la realitat política i nacional que és Espanya" i "la sobirania i la integritat territorial no són negociables, són indiscutibles".
En aquesta línia, ha assenyalat, com ja va fer davant dels socis de França i Finlàndia, que les fronteres espanyoles de Ceuta i Melilla són fronteres de la Unió Europea, per la qual cosa "qualsevol amenaça" contra elles és contra tot el bloc. "Aquest principi fonamental, segons el qual la frontera exterior de la Unió és una responsabilitat comuna, és compartit àmpliament pels països membres", ha traslladat.
Creu el monarca que és en moments com aquests quan ser europeu cobra el seu ple sentit: "Quan s'espera que els valors de la integració europea es tradueixin en solidaritat i compromís a l'hora de protegir la frontera exterior europea", ha demanat als socis comunitaris.
ELS CEUTINS, EN EL SEU RECORD DIÀRIAMENT DES DEL JULIOL
Felip VI, que ha assegurat que ha recordat als ceutís diàriament des del 30 de juliol, ha fet una crida per a la unitat institucional, la col·laboració eficaç i sincera i per aplicar solucions a la crisis "pràctiques i tangibles". "És temps que les autoritats públiques, les institucions locals i les de l'Estat, inclosa la Corona com a símbol de la seva unitat i permanència, i les forces polítiques estiguin, estiguem, sense fissures, sense embuts ni mitges tintes, a l'altura de la nostra ciutadania, a la vostra altura", ha agregat.
Sobre els immigrants, uns 72.000 segons xifres del Govern central i 100.000 segons ha assenyalat el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, aquest matí davant del rei, Felip VI ha sostingut la necessitat que tornin als seus països, "el més aviat possible i per les vies legalment establertes", ha matisat. Això sí, mentre romanguin a la ciutat autònoma, ha demanat que siguin tractats amb "dignitat, humanitat i totes les garanties previstes per les lleis". I a ells els ha demanat adequar-se a les normes de convivència ciutadana i els drets i llibertats dels ceutins.
Ha aprofitat també per expressar el seu "dolor" pels morts "tràgica i absurdament" aquests dies, després de la seva visita al cementiri Sidi Embarek i l'acte ecumènic d'homenatge a les víctimes de l'allau, almenys 140 persones.
La seva Majestat s'ha referit també a la relació de veïnatge amb el Marroc i ha constatat que ha de basar-se en "la confiança i respecte mutus". "És el desitjable i ho crec necessari", ha agregat, però ha advertit que la consecució d'aquest objectiu exigeix "bona fe". Espanya, segons ha ressaltat, "té el ferm propòsit de fer tant estigui a la seva mà perquè així sigui, però sempre" sota aquests principis.
GRÀCIES A CEUTA I UN MISSATGE D'ESPERANÇA
El monarca ha traslladat als ceutins que el 2026 seria l'any en el qual se saldaria "el llarg deute" d'una visita a la ciutat autònoma, que ha visitat aquest dimarts per primera vegada en la seva vida. S'ha declarat "emocionat" i ha incidit que ell i Letizia han vingut a "veure'ls, escoltar-los i fer-los una abraçada ple d'afecte".
A més, ha lloat "l'exercici quotidià de convivència" que duen a terme, malgrat les "dificultats" per restablir la plena normalitat en el dia a dia i de la seva "inquietud i preocupació". A més, ha agraït el seu treball a policies municipals i locals, guàrdies civils, soldats, els responsables de protecció civil, sanitaris i al conjunt dels servidors públics, sense oblidar-se dels voluntaris.
Per finalitzar, ha volgut transmetre als ceutins un missatge de "serenitat i confiança" malgrat la "incertesa": ha garantit que Espanya no deixarà a la ciutat autònoma "sola i indefensa" davant del repte que tenen per davant i ha vaticinat un "futur d'esperança i prosperitat" per a l'enclavament.
"Depèn de vosaltres (...) però depèn sobretot del conjunt de l'Estat i de tota la societat espanyola, i amb tots dos podeu comptar", ha garantit. "Ho repeteixo: no esteu sols i no estareu sols", ha remarcat, posant de manifest el compromís "ple, permanent i inequívoc de la Corona", en línia amb el que els monarques han deixat escrit al Llibre d'Honor de Ceuta.